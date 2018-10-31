Порівняно з минулим роком у столиці зведено на 6% більше житла

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2018 р. проти січня–вересня 2017 р. з будівництва будівель становив 101,8%, у тому числі, житлових – 106,4%. Про це свідчить статистика оприлюднення Головним управлінням статистики у Києві, пише УНН.

Водночас індекс виконання будівельних робіт зі зведення нежитлових будівель становить 94,3%. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд – 80,3%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель – 14255,2 млн грн або 72,8% від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт на суму 9015,8 млн грн або 46,0%, нежитлових – 5239,4 млн грн або 26,8%.

З будівництва інженерних споруд виконано обсяг робіт на 5324,1 млн грн або 27,2% від загального обсягу.

Нагадаємо, будівельна галузь вважається драйвером економіки, однак в Україні частка будівельної галузі в структурі ВВП становить всього 2%. Водночас експерти вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.

"У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва у ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні лише 2%. Хоча потенціал величезний!" - вважає Кушнір.

Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. Для цього, як вважає Ігор Кушнір, необхідно зробити кілька важливих кроків.

"По-перше, "обнулити" декларації. По-друге, зміцнити іпотеку. По-третє, забезпечити нормальний дохід. Для іноземних вкладень - спростити паперову тяганину і кількість процедур, дати розуміння повернення прибутку", – зазначив очільник "Київміськбуду" і додав, що у підсумку країна не лише отримає вирішення житлової проблеми і зниження пов’язаної з цим напруги серед населення, а й попит на продукцію більшості галузей промисловості, підвищення рівня зайнятості, наповнений бюджет і стабільно зростаючу економіку.

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