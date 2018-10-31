Порівняно з минулим роком у столиці зведено на 6% більше житла

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2018 р. проти січня–вересня 2017 р. з будівництва будівель становив 101,8%, у тому числі, житлових – 106,4%. Про це свідчить статистика оприлюднення Головним управлінням статистики у Києві, пише УНН.