По сравнению с прошлым годом в столице возведено на 6% больше жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Индекс строительной продукции в январе-сентябре 2018 года по сравнению с январем-сентябрем 2017 года по строительству зданий составил 101,8%, в том числе, жилых - 106,4%. Об этом свидетельствует статистика обнародования Главным управлением статистики в Киеве, пишет УНН.
В то же время индекс выполнения строительных работ по возведению нежилых зданий составляет 94,3%. Индекс строительной продукции по строительству инженерных сооружений - 80,3%.
По видам строительной продукции наибольший объем строительных работ выполнен по строительству зданий - 14255,2 млн грн или 72,8% от общего объема. Из них, по строительству жилых зданий выполнено работ на сумму 9015,8 млн грн или 46,0%, нежилых - 5239,4 млн грн или 26,8%.
По строительству инженерных сооружений выполнен объем работ на 5324,1 млн грн или 27,2% от общего объема.
Напомним, строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. В то же время эксперты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, председатель правления - президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.
"Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!" - считает Кушнир.
Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. Для этого, как считает Игорь Кушнир, необходимо сделать несколько важных шагов.
"Во-первых, "обнулить" декларации. Во-вторых, укрепить ипотеку. В-третьих, обеспечить нормальный доход. Для иностранных вложений - упростить бумажную волокиту и количество процедур, дать понимание возврата прибыли", - отметил глава "Киевгорстроя" и добавил, что в итоге страна не только получит решение жилищной проблемы и снижение связанной с этим напряжения среди населения, но и спрос на продукцию большинства отраслей промышленности, повышение уровня занятости, наполненный бюджет и стабильно растущую экономику.