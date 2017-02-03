Пораненого в Авдіївці підполковника ДСНС доставили до лікарні ім.Мечникова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Пораненого в Авдіївці підполковника ДСНС Дмитра Тритейкіна доставили до Дніпропетровської обласної лікарні ім.Мечникова і готують до операції. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Начальник державного пожежно-рятувального загону № 15, підполковник Дмитро Тритейкін, який 2 лютого під час обстрілу пункту життєзабезпечення у Авдіївці отримав осколкове поранення у живіт, доправлений до Дніпропетровської обласної лікарні ім.Мечникова. Він прийшов до тями. Зараз його готують до операції”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, важко пораненого підполковника ДСНС Дмитра Трєтєйкіна вночі оперували. Після того його перевезли до госпіталю.
Зазначимо, також під обстріли потрапив і британський фотограф, якого із пораненнями доставили у лікарню ім. І.Мечникова в Дніпрі.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.