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Раненого в Авдеевке подполковника ГосЧС доставили в больницу Мечникова

Киев • УНН

 • 10464 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Раненого в Авдеевке подполковника ГосЧС Дмитрия Тритейкина доставили в Днепропетровскую областную больницу Мечникова и готовят к операции. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.

Раненого в Авдеевке подполковника ГосЧС доставили в больницу Мечникова

"Начальник государственного пожарно-спасательного отряда № 15 подполковник Дмитрий Тритейкин, который 2 февраля во время обстрела пункта жизнеобеспечения в Авдеевке получил осколочное ранение в живот, доставлен в Днепропетровскую областную больницу им.Мечникова. Он пришел в себя. Сейчас его готовят к операции", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, тяжело раненного подполковника ГосЧС Дмитрия Третейкина ночью оперировали. После этого его перевезли в госпиталь.

Отметим, также под обстрелы попал и британский фотограф, которого с ранениями доставили в больницу им. Мечникова в Днепре.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.

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