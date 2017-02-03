Раненого в Авдеевке подполковника ГосЧС доставили в больницу Мечникова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Раненого в Авдеевке подполковника ГосЧС Дмитрия Тритейкина доставили в Днепропетровскую областную больницу Мечникова и готовят к операции. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"Начальник государственного пожарно-спасательного отряда № 15 подполковник Дмитрий Тритейкин, который 2 февраля во время обстрела пункта жизнеобеспечения в Авдеевке получил осколочное ранение в живот, доставлен в Днепропетровскую областную больницу им.Мечникова. Он пришел в себя. Сейчас его готовят к операции", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, тяжело раненного подполковника ГосЧС Дмитрия Третейкина ночью оперировали. После этого его перевезли в госпиталь.
Отметим, также под обстрелы попал и британский фотограф, которого с ранениями доставили в больницу им. Мечникова в Днепре.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.