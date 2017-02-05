Поранений в Авдіївці підполковник ДСНС прийшов до тями після наркозу
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Поранений під час обстрілу Авдіївки підполковник служби цивільного захисту Дмитро Третейкін вийшов з наркозу у лікарні Дніпра. Про це голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив на сторінці у Facebook, інформує УНН-Центр.
“Був на зв’язку з рятувальниками життів з Мечникова. Дмитро (Дмитро Тритейкін — ред.) вже вийшов з наркозу. Сергій Риженко підтвердив, що операція пройшла успішно, стан стабільно важкий, у свідомості. Дмитро сказав “Буду Жити,” — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 2 на 3 лютого бойовики обстріляли пункт гуманітарної допомоги в Авдіївці, в результаті чого загинув водій ДСНС Сергій Горбень, а важкі поранення отримав підполковник служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Третейкін.
3 лютого офіцера доставили до військового мобільного госпіталю, його прооперували.
Пізніше Д.Третейкіна доставили до Дніпропетровської обласної лікарні ім.Мечникова, де він знову пережив операцію.