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Раненый в Авдеевке подполковник ГСЧС пришел в себя после наркоза

Киев • УНН

 • 7117 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Раненый при обстреле Авдеевки подполковник службы гражданской защиты Дмитрий Третейкин вышел из наркоза в больнице Днепра. Об этом председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил на странице в Facebook, передает УНН-Центр.

Раненый в Авдеевке подполковник ГСЧС пришел в себя после наркоза

"Был на связи со спасателями жизней с Мечникова. Дмитрий (Дмитрий Тритейкин - ред.) уже вышел из наркоза. Сергей Рыженко подтвердил, что операция прошла успешно, состояние стабильно тяжелое, в сознании. Дмитрий сказал "Буду Жить", - говорится в сообщении.

Напомним, со 2 на 3 февраля боевики обстреляли пункт гуманитарной помощи в Авдеевке, в результате чего погиб водитель ГСЧС Сергей Горбень, а тяжелые ранения получил подполковник службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин.

3 февраля офицера доставили в военный мобильный госпиталь, его прооперировали.

Позже Д.Третейкина доставили в Днепропетровскую областную больницу Мечникова, где он снова пережил операцию.

Украинские Национальные Новости

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