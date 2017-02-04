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Поранений в Авдіївці підполковник ДСНС прийшов до тями

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Дмитро Тритейкін, який 2 лютого під час обстрілу пункту життєзабезпечення у Авдіївці отримав осколкове поранення у живіт, був доправлений до Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, прийшов до тями.  Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

Поранений в Авдіївці підполковник ДСНС прийшов до тями

“Пораненого в Авдіївці підполковника ДСНС Дмитра Тритейкіна доставили до Дніпропетровської обласної лікарні ім.Мечникова і оперували. Зараз він знаходиться під наглядом лікарів,” — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч з 2 на 3 лютого бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці.

Станом на 07 год. 4 лютого з м. Авдіївка евакуйовано 244 особи (з них 114 дітей).

Також повідомляється, що функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 9253 особи. Забезпечено харчування 3 польовими кухнями. Також прибуло 4 вантажних автомобіля гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування загальною кількістю 32 тонни.

Впродовж минулого дня громадянам роздано 4021 продуктовий набір.

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

Наразі організовано цілодобову роботу “гарячої лінії” за номером 101, а також визначені контактні телефони Штабу з ліквідації надзвичайної ситуацій (095-215-10-03 та 062-36-315-44).

Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.

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