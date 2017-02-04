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Раненый в Авдеевке подполковник ГСЧС пришел в себя

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Дмитрий Тритейкин, который 2 февраля во время обстрела пункта жизнеобеспечения в Авдеевке получил осколочное ранение в живот, который был доставлен в Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова, пришел в себя. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Раненый в Авдеевке подполковник ГСЧС пришел в себя

"Раненого в Авдеевке подполковника ГСЧС Дмитрия Тритейкина доставили в Днепропетровскую областную больницу Мечникова и оперировали. Сейчас он находится под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь со 2 на 3 февраля боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке.

По состоянию на 07 ч. 4 февраля из г.Авдеевка эвакуированы 244 человека (из них 114 детей).

Также сообщается, что функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которых обратилось 9253 человека. Обеспечено питание 3 полевыми кухнями. Также прибыло 4 грузовых автомобиля гуманитарной помощи в виде продуктов питания общим количеством 32 тонны.

В течение прошлого дня гражданам роздан 4021 продуктовый набор.

Организована работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, взаимодействиИ служб. Ситуация находится на контроле ГСЧС.

Сейчас организовано круглосуточную работу "горячей линии" по номеру 101, а также определены контактные телефоны штаба по ликвидации чрезвычайной ситуаций (095-215-10-03 и 062-36-315-44).

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевка.

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