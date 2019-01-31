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Поранений у Харкові поліцейський прийшов до тями

Поранений у Харкові поліцейський прийшов до тями

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Офіцер Департаменту карного розшуку Національної поліції України, який отримав поранення 16 січня в Харкові прийшов до тями. Про це повідомила начальник відділу комунікацій Нацполіції в Харківській області Олена Баранник в коментарі кореспонденту УНН.

“Поліцейський прийшов до тями. Але більш детальної інформації щодо його здоров’я ми не маємо”, — зазначила спікер Нацполіції.

Нагадаємо, 16 січня 2019 року в Харкові двоє невідомих в масках скоїли збройний напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

Як повідомляв УНН, офіцер Департаменту карного розшуку Національної поліції України, який отримав поранення 16 січня в Харкові знаходився в тяжкому стані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулого року поліцейські в Україні застосовували зброю 49 разів

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