Поранений у Харкові поліцейський прийшов до тями

“Поліцейський прийшов до тями. Але більш детальної інформації щодо його здоров’я ми не маємо”, — зазначила спікер Нацполіції.



Нагадаємо, 16 січня 2019 року в Харкові двоє невідомих в масках скоїли збройний напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції України.



Як повідомляв УНН, офіцер Департаменту карного розшуку Національної поліції України, який отримав поранення 16 січня в Харкові знаходився в тяжкому стані.



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