Раненый в Харькове полицейский пришел в себя
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Офицер Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, получивший ранения 16 января в Харькове пришел в себя. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник в комментарии корреспонденту УНН.
"Полицейский пришел в себя. Но более подробной информации о его здоровье мы не имеем ", - отметила спикер Нацполиции.
Напомним, 16 января 2019 в Харькове двое неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.
Как сообщал УНН, офицер Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, получивший ранения 16 января в Харькове находился в тяжелом состоянии.
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