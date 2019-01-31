Раненый в Харькове полицейский пришел в себя

"Полицейский пришел в себя. Но более подробной информации о его здоровье мы не имеем ", - отметила спикер Нацполиции.



Напомним, 16 января 2019 в Харькове двое неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.



Как сообщал УНН, офицер Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, получивший ранения 16 января в Харькове находился в тяжелом состоянии.



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