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Поранених у Авдіївці військового і двох цивільних відправили до реанімації в Дніпрі

Поранених у Авдіївці військового і двох цивільних відправили до реанімації в Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. До реанімаційного відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова госпіталізовано одного військовослужбовця з осколковим пораненням і двох цивільних жителів Авдіївки, яку напередодні обстріляли. Про це повідомив головний лікар ОКЛ ім.Мечнікова Сергій Риженко у Facebook, передає УНН.

Роман, йому 25, родом з Львівської області. Отримав поранення в промзоні біля Авдіївки. Металевий осколок в голові, осколкове проникаюче поранення черевної порожнини, пошкодження печінки і тонкого кишечника... З Романом надійшло двоє цивільних поранених. Жінка, 58 років і Михайло, 40 років, вкрай важкий, на ШВЛ - жителі Авдіївки. Всі в реанімації", - повідомив він.

При цьому радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа у Facebook додала, що евакуація поарнених з Авдіївки до Дніпра здійснювалася залізничним транспортом.

"Вчора перевезли з цивільної лікарні Авдіївки до себе і прооперували і стабілізували важко поранених Сонечок, цивільних чоловіка 76 р.н. і жінку 59 р.н., цивільні доставлені команді Сергія Риженка. Поранені захисники доставлені в військовий госпіталь, один - в лікарню Мечнікова", - додала вона.

Нагадаємо, троє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілу Авдіївки.

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