Раненых в Авдеевке военного и двух гражданских отправили в реанимацию в Днепре

Роман, ему 25, родом из Львовской области. Получил ранения в промзоне возле Авдеевки. Металлический осколок в голове, осколочное проникающее ранение брюшной полости, повреждения печени и тонкого кишечника... С Романом поступило двое гражданских раненых. Женщина, 58 лет и Михаил, 40 лет, крайне тяжелый, на ИВЛ - жители Авдеевки. Все в реанимации", - сообщил он.

При этом советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook добавила, что эвакуация поарнених из Авдеевки в Днепр осуществлялась железнодорожным транспортом.

"Вчера перевезли из гражданской больницы Авдеевки к себе и прооперировали и стабилизировали тяжело раненых солнышек, гражданских мужчину 76 г.р. и женщину 59 г.р., гражданские доставлены команде Сергея Рыженко. Раненые защитники доставлены в военный госпиталь, один - в больницу Мечникова", - добавила она.

Напомним, трое мирных жителей пострадали в результате обстрела Авдеевки.