Раненых в Авдеевке военного и двух гражданских отправили в реанимацию в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В реанимационное отделение Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова госпитализировали одного военнослужащего с осколочным ранением и двух гражданских жителей Авдеевки, которую накануне обстреляли. Об этом сообщил главный врач ОКБ им.Мечникова Сергей Рыженко в Facebook, передает УНН.
Роман, ему 25, родом из Львовской области. Получил ранения в промзоне возле Авдеевки. Металлический осколок в голове, осколочное проникающее ранение брюшной полости, повреждения печени и тонкого кишечника... С Романом поступило двое гражданских раненых. Женщина, 58 лет и Михаил, 40 лет, крайне тяжелый, на ИВЛ - жители Авдеевки. Все в реанимации", - сообщил он.
При этом советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook добавила, что эвакуация поарнених из Авдеевки в Днепр осуществлялась железнодорожным транспортом.
"Вчера перевезли из гражданской больницы Авдеевки к себе и прооперировали и стабилизировали тяжело раненых солнышек, гражданских мужчину 76 г.р. и женщину 59 г.р., гражданские доставлены команде Сергея Рыженко. Раненые защитники доставлены в военный госпиталь, один - в больницу Мечникова", - добавила она.
Напомним, трое мирных жителей пострадали в результате обстрела Авдеевки.