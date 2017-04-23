Поранених бійців АТО доставили до лікарні Дніпра
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Поранених бійців АТО доставили до лікарні Дніпра. Про це повідомляє Тетяна Губа, радник голови обласної державної адміністрації Дніпропетровщини, передає УНН.
“Сьогодні в Дніпро залізничним транспортом евакуйовані один поранений і один травмований , напередодні під час обстрілу під Авдіївкою, Захисники , також декілька хворих. Стан задовільний”, -повідомила радник голови облдержадміністрації Дніпропетровщини.
Нагадаємо, 15 квітня чотирьох бійців АТО доставили до військового госпіталя та цивільних лікарень Дніпра.