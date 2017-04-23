Раненых бойцов АТО доставили в больницу Днепра
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 23 апреля. УНН. Раненых бойцов АТО доставили в больницу Днепра. Об этом сообщает Татьяна Губа, советник председателя облгосадминистрации Днепропетровщины, передает УНН.
"Сегодня в Днепр железнодорожным транспортом эвакуированы один раненый и один травмированый, накануне во время обстрела в Авдеевка, Защитники, а также несколько больных. Состояние удовлетворительное ", -сообщила советник председателя облгосадминистрации Днепропетровской области.
Напомним, 15 апреля четырех бойцов АТО доставили в военный госпиталь и гражданских больниц Днепра .