Поранені військові у Дніпрі залишаються у важкому стані

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ДНІПРО-КИЇВ. 20 березня. УНН. За тиждень до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова потрапило п’ятеро поранених бійців із зони АТО. Про це повідомляє головний лікар ОКЛ імені Мечникова Сергій Риженко, передає кореспондент УНН.

Троє бійців потрапили до лікарні у надважкому стані, у важкому наразі залишаються двоє з них. Хлопцям вже перелили десятки літрів плазми.

“Цього року привозять 90% бійців з пораненнями несумісними з життям”, — повідомляє Сергій Риженко.

За інформацією медика, за вихідні військових не доставляли.

Нагадаємо, 13 березня глава МЗС Люксембурга Жан Ассельборн разом з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним відвідали поранених бійців АТО у лікарні ім.Мечникова у Дніпрі.

Українські Національні Новини

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