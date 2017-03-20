Раненые военные в Днепре остаются в тяжелом состоянии
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 20 марта. УНН. За неделю в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова попало пятеро раненых бойцов из зоны АТО. Об этом сообщает главный врач ОКБ имени Мечникова Сергей Рыженко, передает корреспондент УНН.
Трое бойцов попали в больницу в тяжелом состоянии, в тяжелом пока остаются двое из них. Ребятам уже перелили десятки литров плазмы.
"В этом году привозят 90% бойцов с ранениями несовместимыми с жизнью", - сообщает Сергей Рыженко.
По информации медика, за выходные военных не доставляли.
Напомним, 13 марта глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным посетили раненых бойцов АТО в больнице Мечникова в Днепре.