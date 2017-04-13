Поранені під час нічного вибуху у Вінниці в задовільному стані — лікар
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Життю та здоров’ю поранених під час нічного вибуху у Вінниці нічого не загрожує. Їхній стан — задовільний. Про це розповів заступник головного лікаря Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Богдан Трохименко, повідомляє УНН-Центр.
“Доставлено два піцієнти 26 та 19 років з вибухо-осколковими множинними пораненнями. На момент госпіталізації їхній стан був середньої важкості. У 26-річного чоловіка перелом ліктьової кістки, осколкові поранення плеча, шиї та обличчя. В іншого хлопця осколкові поранення правого стегна і лівої гомілки. На ранок, після дообстеження й виконання первинно-хірургічної обробки рани їхній стан — задовільний. Військовослужбовець переведений для подальшого лікування до Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону. 19-річний пацієнт продовжує лікування у травматологічному відділенні”, − розповів лікар.
Дівчину 16 років доставили до обласної дитячої клінічної лікарні.
Нагадаємо, 13 квітня внаслідок вибуху біля палацу мистецтв у Вінниці загинув військовий.