Раненые во время ночного взрыва в Виннице в удовлетворительном состоянии - врач
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Жизни и здоровью раненых во время ночного взрыва в Виннице ничего не угрожает. Их состояние — удовлетворительное. Об этом рассказал заместитель главного врача Винницкой городской клинической больницы скорой медицинской помощи Богдан Трохименко, сообщает УНН-Центр .
“Доставлено два пициенты 26 и 19 лет с взрыво-осколочными множественными ранениями. На момент госпитализации их состояние было средней тяжести. У 26-летнего мужчины перелом локтевой кости, осколочные ранения плеча, шеи и лица. У другого парня осколочные ранения правого бедра и левой голени. Утром, после дообследования и выполнения первично-хирургической обработки раны их состояние — удовлетворительное. Военнослужащий переведен для дальнейшего лечения в Военно-медицинского клинического центра Центрального региона. 19-летний пациент продолжает лечение в травматологическом отделении ”, - рассказал врач.
Девушку 16 лет доставили в областную детскую клиническую больницу.
Напомним, 13 апреля в результате взрыва возле дворца искусств в Виннице погиб военный .