Раненые во время ночного взрыва в Виннице в удовлетворительном состоянии - врач

“Доставлено два пициенты 26 и 19 лет с взрыво-осколочными множественными ранениями. На момент госпитализации их состояние было средней тяжести. У 26-летнего мужчины перелом локтевой кости, осколочные ранения плеча, шеи и лица. У другого парня осколочные ранения правого бедра и левой голени. Утром, после дообследования и выполнения первично-хирургической обработки раны их состояние — удовлетворительное. Военнослужащий переведен для дальнейшего лечения в Военно-медицинского клинического центра Центрального региона. 19-летний пациент продолжает лечение в травматологическом отделении ”, - рассказал врач.

Девушку 16 лет доставили в областную детскую клиническую больницу.

Напомним, 13 апреля в результате взрыва возле дворца искусств в Виннице погиб военный .