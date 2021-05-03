Популярний бренд одягу запускає лінію косметики

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Zara, флагман іспанського фешн-ритейлера Inditex, буде продавати в багаторазових контейнерах низку продуктів для очей, губ, обличчя і нігтів, йдеться в заяві компанії, поширеній у понеділок.

Косметика надійде в продаж в магазинах бренду в новій секції під назвою Zara Beauty.

Спочатку вона також буде доступна для онлайн-покупок з 12 травня в Європі, Північній Америці, Китаї, Південній Кореї, Японії, Австралії та Нової Зеландії, а потім буде поступово поширюватися на інші країни.

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