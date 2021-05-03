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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 171327 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 174221 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 257463 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

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2 марта, 17:53 • 155036 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Популярный бренд одежды запускает линию косметики

Популярный бренд одежды запускает линию косметики

Киев  •  УНН

 • 37686 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Розничный торговец одеждой Zara представил новую косметическую линию, расширяясь до продажи косметических товаров, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Zara, флагман испанского фэшн-ритейлера Inditex, будет продавать в многоразовых контейнерах ряд продуктов для глаз, губ, лица и ногтей, говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник.

Косметика поступит в продажу в магазинах бренда в новой секции под названием Zara Beauty.

Сначала она также будет доступна для онлайн-покупок с 12 мая в Европе, Северной Америке, Китае, Южной Корее, Японии, Австралии и Новой Зеландии, а затем будет постепенно распространяться на другие страны.

Добавим

На фоне карантина новый fashion-тренд захватил Instagram .

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