Популярный бренд одежды запускает линию косметики
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Розничный торговец одеждой Zara представил новую косметическую линию, расширяясь до продажи косметических товаров, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Zara, флагман испанского фэшн-ритейлера Inditex, будет продавать в многоразовых контейнерах ряд продуктов для глаз, губ, лица и ногтей, говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник.
Косметика поступит в продажу в магазинах бренда в новой секции под названием Zara Beauty.
Сначала она также будет доступна для онлайн-покупок с 12 мая в Европе, Северной Америке, Китае, Южной Корее, Японии, Австралии и Новой Зеландии, а затем будет постепенно распространяться на другие страны.
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