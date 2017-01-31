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Популісти і націоналісти посилили свої позиції в демократичних країнах – звіт Freedom House

Популісти і націоналісти посилили свої позиції в демократичних країнах – звіт Freedom House

Київ • УНН

 • 8624 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Правозахисники Freedom House прослідкували за ситуацією в світі, яка склалася зі свободою в 2016 і визначили, що в тому році популістичні та націоналістичні сили зробили значний прорив у демократичних країнах. Про це йдеться в результатах рейтингу"Свобода слова 2017", опублікованого на сайті Freedom House, передає УНН.

Серед ключових висновків, було визначено, що популістські і націоналістичні сили роблять значні успіхи в демократичних державах, при цьому вже 11-й рік поспіль спостерігається зниження глобальної свободи.

Крім того спостерігався деякий регрес у дотриманні політичних прав, громадянських свобод в низці країн, які були визначені, як "Вільні" в докладі, мова йде про Чехію, Данію, Францію, Угорщину, Польщу, Сербію, Південну Африку, Південну Корею, Іспанію, Туніс та США.

Із 195 країн, які включені до рейтингу. 87 країн (45%) за показниками є "вільними", "частково вільні" 59 країн (30%) та "не вільні" 49 країн (25%).

При цьому, найскладніша ситуація склалася в Північній Африці та Середньому Сході, а саме в першу трійку найменш "вільних" країн входять Сирія, Еритрея та Північна Корея

Як повідомляв УНН, у новому рейтингу Freedom House "Свобода слова 2017" Україна отримала статус "частково вільної" країни.

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