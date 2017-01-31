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Популисты и националисты усилили свои позиции в демократических странах - отчет Freedom House

Популисты и националисты усилили свои позиции в демократических странах - отчет Freedom House

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Правозащитники Freedom House проследили за ситуацией в мире, которая сложилась со свободой в 2016 году и определили, что в том году популистские и националистические силы сделали значительный прорыв в демократических странах. Об этом говорится в результатах рейтинга "Свобода слова 2017", опубликованном на сайте Freedom House, передает УНН.

Среди ключевых выводов, было определено, что популистские и националистические силы делают значительные успехи в демократических государствах, при этом уже 11-й год подряд наблюдается снижение глобальной свободы.

Кроме того наблюдался некоторый регресс в соблюдении политических прав, гражданских свобод в ряде стран, которые были определены, как "Свободные" в докладе, речь идет о Чехии, Дании, Франции, Венгрии, Польше, Сербии, Южной Африке, Южной Кореи, Испании, Тунисе и США.

Из 195 стран, включенных в рейтинг. 87 стран (45%) по показателям являются "свободными", "частично свободные" 59 стран (30%) и "несвободные" 49 стран (25%).

При этом, самая сложная ситуация сложилась в Северной Африке и Среднем Востоке, а именно в первую тройку наименее "свободных" стран входят Сирия, Эритрея и Северная Корея

Как сообщал УНН, в новом рейтинге Freedom House "Свобода слова 2017" Украина получила статус "частично свободной" страны .

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