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Попрощався у морзі: путін не поїде на похорон Горбачова

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. президент росії володимир путін попрощався з померлим президентом СРСР Михайлом Горбачовим у морзі, а на похороні не зможе бути присутнім. Про це повідомив журналістам речник президента рф дмитро пєсков, передає УНН.

Попрощався у морзі: путін не поїде на похорон Горбачова

Цитата

"Ми знаємо, що церемонія прощання відбудеться 3 вересня, похорон, але, на жаль, робочий графік президента йому не дозволить це зробити 3 вересня, тому він вирішив обов'язково це зробити сьогодні", - сказав пєсков.

Додамо

Прощання з Горбачовим відбудеться у суботу, 3 вересня, у Колонній залі Будинку Спілок у Москві. За заявою Пєскова, на церемонії прощання будуть «елементи державного похорону», зокрема – почесна варта. Горбачов-фонд уточнив, що доступ до зали буде вільним для всіх бажаючих.

Похорон Горбачова пройде того ж дня на Новодівичому цвинтарі, де похована його дружина – Раїса.

Михайло Горбачов, єдиний президент СРСР, помер у московській лікарні 30 серпня у віці 91 року. Останнім часом Горбачов тяжко хворів і майже не з'являвся на публіці.

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