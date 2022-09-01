Попрощався у морзі: путін не поїде на похорон Горбачова

Цитата

"Ми знаємо, що церемонія прощання відбудеться 3 вересня, похорон, але, на жаль, робочий графік президента йому не дозволить це зробити 3 вересня, тому він вирішив обов'язково це зробити сьогодні", - сказав пєсков.

Додамо

Прощання з Горбачовим відбудеться у суботу, 3 вересня, у Колонній залі Будинку Спілок у Москві. За заявою Пєскова, на церемонії прощання будуть «елементи державного похорону», зокрема – почесна варта. Горбачов-фонд уточнив, що доступ до зали буде вільним для всіх бажаючих.

Похорон Горбачова пройде того ж дня на Новодівичому цвинтарі, де похована його дружина – Раїса.

Михайло Горбачов, єдиний президент СРСР, помер у московській лікарні 30 серпня у віці 91 року. Останнім часом Горбачов тяжко хворів і майже не з'являвся на публіці.