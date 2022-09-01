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Попрощался в морге: путин не поедет на похороны Горбачева

Киев • УНН

 • 393866 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. президент россии владимир путин простился с умершим президентом СССР Михаилом Горбачевым в морге, а на похоронах не сможет присутствовать. Об этом сообщил журналистам представитель президента рф дмитрий песков, передает УНН.

Попрощался в морге: путин не поедет на похороны Горбачева

Цитата

"Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он решил это сделать сегодня", - сказал песков.

Добавим

Прощание с Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября, в Колонном зале Дома Союзов в Москве. По заявлению Пескова, на церемонии прощания будут «элементы государственного похорона», в том числе – почетный караул. Горбачев-фонд уточнил, что доступ в зал будет свободен для всех желающих.

Похороны Горбачева пройдут в тот же день на Новодевичьем кладбище, где похоронена его жена – Раиса.

Михаил Горбачев, единственный президент СССР, скончался в московской больнице 30 августа в возрасте 91 года. В последнее время Горбачев тяжело болел и почти не появлялся на публике.

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