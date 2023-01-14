Попри ворожу атаку: поїзди прямують без затримок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Попри ворожу атаку на столицю, поїзди прямують за графіком, суттєві затримки не спостерігаються. Про це йдеться на офіційному Telegram-каналі Укрзалізниці, передає УНН.
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"Усі поїзди Укрзалізниці продовжують рух за графіком, суттєвих затримок через ворожу атаку наразі не спостерігається", - вказали в УЗ.
Деталі
Київська кільцева електричка не спиняла рух під час повітряної тривоги, курсувала чітко за розкладом, додали в компанії.
«Маленьким пасажирам Різдвяного експреса у столиці та їхнім батькам повідомляємо, що паровоз вирушить на Київ-Казковий протягом години після відбою повітряної тривоги, але не пізніше 14:00. Тобто рейс відбудеться сьогодні в разі відбою до 13:00 включно. В іншому разі запрошуємо всіх сьогоднішніх пасажирів із тими ж квитками (без обміну в касі!) на резервний рейс завтра о 10:00», – повідомила Укрзалізниця.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.
Також Тимошенко повідомив, що під час ранкової атаки ворога у селі Копилів Київської області були влучання у житлову забудову.