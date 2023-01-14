Несмотря на вражескую атаку: поезда следуют без задержек

Цитата

"Все поезда Укрзализныци продолжают движение по графику, существенных задержек из-за вражеской атаки пока не наблюдается", - указали в УЗ.

Детали

Киевская кольцевая электричка не останавливала движение во время воздушной тревоги, курсировала четко по расписанию, добавили в компании.

«Маленьким пассажирам Рождественского экспресса в столице и их родителям сообщаем, что паровоз отправится на Киев-Сказочный в течение часа после отбоя воздушной тревоги, но не позднее 14:00. То есть рейс состоится сегодня в случае отбоя до 13:00 включительно. В противном случае приглашаем всех сегодняшних пассажиров с теми же билетами (без обмена в кассе!) на резервный рейс завтра в 10:00», – сообщила Укрзализныця.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

Также Тимошенко сообщил, что во время утренней атаки врага в селе Копылов Киевской области были попадания в жилую застройку.