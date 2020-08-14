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Попри вимогу про відвід, суддя Вовк продовжить слухати справу "офшорів Суркісів" - ПриватБанк

Київ • УНН

 • 16332 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Сьогодні Печерський районний суд міста Києва продовжить розгляд справи щодо офшорних компаній братів Суркісів на 350 млн доларів США. Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку, передає УНН.

"Не зважаючи на нещодавню заяву ПриватБанку про відвід судді Сергія Вовка від розгляду цивільної справи №757/7499/17 і попри звернення ПриватБанку до НАБУ із заявою про вчинення суддею Вовком кримінального правопорушення щодо втручання у роботу автоматизованої системи розподілу справ, сьогодні Печерський районний суд міста Києва продовжить розгляд справи щодо офшорних компаній Суркісів на 350 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що сьогодні о 15:20 юридичні представники ПриватБанку проведуть брифінг для ЗМІ перед будинком Печерського районного суду міста Києва за адресою: вулиця Володимирська, 15.

Нагадаємо, напередодні ПриватБанк звернувся до НАБУ щодо справи офшорів Суркісів і дій судді Вовка.

"У діях судді Печерського районного суду Києва Вовка вбачаються ознаки кримінальних злочинів, а саме: зловживання владою і втручання у роботу автоматизованої системи документообігу суду", - наголошував банк.

Про реакцію НАБУ на вказане звернення поки невідомо.

Також нагадаємо, за даними ЗМІ, аудитори Kroll "вирахували аферу Суркісів" з виведення з ПриватБанку 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні якраз і судяться в українських судах з держбанком.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афілійовані з братами Суркісами.

На розслідування Kroll вже відреагували у "Слузі народу". Там вважають, що правоохоронні органи повинні відкрити кримінальне провадження за фактом викладених у звіті Kroll "схем".

У протилежному випадку, парламентарі не виключають, що заслухають це питання на засіданні правоохоронного комітету.

Українські Національні Новини

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