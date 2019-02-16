Попри вихідний у Києві утворилися затори

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. В столиці України станом на 15:42 по деяких вулицях спостерігається ускладнення руху авто, не зважаючи на вихідний. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Зокрема, за даними сервісу, пробки зафіксовані на вулиці Хрещатик, Михайла Грушевського, на Набережному шосе, проспекті Леся Курбаса, Академіка Палладіна, Великій Окружній дорозі, на вулиці Степана Бандери та Семена Скляренка, а також на Богатирській.

Численні затори спостерігаються також на проспекті Перемоги, Голосіївському, Миколи Бажана та на проспекті Валерія Лобановського, на вулиці Юрія Гагаріна, Героїв Севастополя, Щербаківського та Ревуцького.

Крім того, повільно рухаються авто мостом Метро через ремонтні роботи та частково мостом Патона; рух Південним мостом ускладнено у напрямку Лівого берега.

Раніше УНН повідомляв, що у Києві без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

Українські Національні Новини

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Київ

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