Попри вихідний у Києві утворилися затори

Зокрема, за даними сервісу, пробки зафіксовані на вулиці Хрещатик, Михайла Грушевського, на Набережному шосе, проспекті Леся Курбаса, Академіка Палладіна, Великій Окружній дорозі, на вулиці Степана Бандери та Семена Скляренка, а також на Богатирській.



Численні затори спостерігаються також на проспекті Перемоги, Голосіївському, Миколи Бажана та на проспекті Валерія Лобановського, на вулиці Юрія Гагаріна, Героїв Севастополя, Щербаківського та Ревуцького.



Крім того, повільно рухаються авто мостом Метро через ремонтні роботи та частково мостом Патона; рух Південним мостом ускладнено у напрямку Лівого берега.



Раніше УНН повідомляв, що у Києві без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.