Несмотря на выходной в Киеве образовались пробки

В частности, по данным сервиса, пробки зафиксированы на улице Крещатик, Михаила Грушевского, на Набережном шоссе, проспекте Леся Курбаса, Академика Палладина, Большой Окружной дороге, на улице Степана Бандеры и Семена Скляренко, а также на Богатырской.



Многочисленные пробки наблюдаются также на проспекте Победы, Голосеевском, Бажана и на проспекте Валерия Лобановского, на улице Юрия Гагарина, Героев Севастополя, Щербакивского и Ревуцкого.



Кроме того, медленно движутся авто мостом Метро из-за ремонтных работ и частично мостом Патона; движение по Южному мосту затруднено в направлении Левого берега.



Ранее УНН сообщал, что в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.