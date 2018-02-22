Попри відсутність на роботі директор “Украероруху” отримав понад 151 тис. грн зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Директор ДП “Украерорух” Дмитро Бабейчук вже майже два місяці не ходить на роботу. Попри це держава справно виплачує йому зарплату. І у 2018 році в декларації чиновника з’явилися доповнення про отримання ним більше 151 тисячі гривень зарплати, передає УНН із посиланням на форму зміни до електронної декларації Бабейчука.
Так, 5 лютого поточного року директор “Украероруху” задекларував заробітну плату, отриману за основним місцем роботи у розмірі 151 229 грн.
Нагадаємо, що сам Бабейчук після гучних звинувачень у ЗМІ щодо спроб зробити банкрутом підприємство “Украерорух” вже майже 2 місяці перебуває на лікарняному.
А напередодні колектив ДП висловив йому недовіру і звернувся до Мінінфраструктури з вимогою його звільнення.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян хоч і запевняє, що знає думку колективу про діючого керівника, проте із рішенням про його відставку поки зволікає. Міністр посилається на необхідність дочекатися результатів аудиту “Украероруху”.
“Перевірка ще триває, але я думаю, що результати перевірки буду поганими для керівництва”, — сказав Омелян, відповідаючи на запитання журналістів 20 лютого.