Попри відсутність на роботі директор “Украероруху” отримав понад 151 тис. грн зарплати

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Директор ДП “Украерорух” Дмитро Бабейчук вже майже два місяці не ходить на роботу. Попри це держава справно виплачує йому зарплату. І у 2018 році в декларації чиновника з’явилися доповнення про отримання ним більше 151 тисячі гривень зарплати, передає УНН із посиланням на форму зміни до електронної декларації Бабейчука.