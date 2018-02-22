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Попри відсутність на роботі директор “Украероруху” отримав понад 151 тис. грн зарплати

Попри відсутність на роботі директор “Украероруху” отримав понад 151 тис. грн зарплати

Київ • УНН

 • 15491 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Директор ДП “Украерорух” Дмитро Бабейчук вже майже два місяці не ходить на роботу. Попри це держава справно виплачує йому зарплату. І у 2018 році в декларації чиновника з’явилися доповнення про отримання ним більше 151 тисячі гривень зарплати, передає УНН із посиланням на форму зміни до електронної декларації Бабейчука.

Так, 5 лютого поточного року директор “Украероруху” задекларував заробітну плату, отриману за основним місцем роботи у розмірі 151 229 грн.

Нагадаємо, що сам Бабейчук після гучних звинувачень у ЗМІ щодо спроб зробити банкрутом підприємство “Украерорух” вже майже 2 місяці перебуває на лікарняному.

А напередодні колектив ДП висловив йому недовіру і звернувся до Мінінфраструктури з вимогою його звільнення.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян хоч і запевняє, що знає думку колективу про діючого керівника, проте із рішенням про його відставку поки зволікає. Міністр посилається на необхідність дочекатися результатів аудиту “Украероруху”.

“Перевірка ще триває, але я думаю, що результати перевірки буду поганими для керівництва”, — сказав Омелян, відповідаючи на запитання журналістів 20 лютого.

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