Несмотря на отсутствие на работе директор "Украэроруха" получил более 151 тыс. грн зарплаты

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62004 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75025 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77800 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106917 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100284 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104510 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111499 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117079 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122778 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134286 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Несмотря на отсутствие на работе директор "Украэроруха" получил более 151 тыс. грн зарплаты

Несмотря на отсутствие на работе директор "Украэроруха" получил более 151 тыс. грн зарплаты

Киев  •  УНН

 • 15491 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Директор ГП "Украэрорух" Дмитрий Бабейчук уже почти два месяца не ходит на работу. Несмотря на это, государство исправно выплачивает ему зарплату. И в 2018 году в декларации чиновника появились дополнения о получении им более 151 тыс грн зарплаты, передает УНН со ссылкой на форму изменения к электронной декларации Бабейчука.

Так, 5 февраля текущего года директор "Украэроруха" задекларировал заработную плату, полученную по основному месту работы в размере 151 229 грн.

Напомним, что сам Бабейчук после громких обвинений в СМИ в попытках обанкротить предприятие "Украэрорух" уже почти 2 месяца находится на больничном.

А накануне коллектив ГП выразил ему недоверие и обратился к Мининфраструктуры с требованием его увольнения.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян хоть и уверяет, что знает мнение коллектива о действующем руководителе, однако с решением о его отставке пока медлит. Министр ссылается на необходимость дождаться результатов аудита "Украэроруха".

"Проверка продолжается, но я думаю, что результаты проверки буду плохими для руководства", - сказал В.Омелян, отвечая на вопрос журналистов 20 февраля.

Украинские Национальные Новости

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