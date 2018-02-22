Несмотря на отсутствие на работе директор "Украэроруха" получил более 151 тыс. грн зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Директор ГП "Украэрорух" Дмитрий Бабейчук уже почти два месяца не ходит на работу. Несмотря на это, государство исправно выплачивает ему зарплату. И в 2018 году в декларации чиновника появились дополнения о получении им более 151 тыс грн зарплаты, передает УНН со ссылкой на форму изменения к электронной декларации Бабейчука.
Так, 5 февраля текущего года директор "Украэроруха" задекларировал заработную плату, полученную по основному месту работы в размере 151 229 грн.
Напомним, что сам Бабейчук после громких обвинений в СМИ в попытках обанкротить предприятие "Украэрорух" уже почти 2 месяца находится на больничном.
А накануне коллектив ГП выразил ему недоверие и обратился к Мининфраструктуры с требованием его увольнения.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян хоть и уверяет, что знает мнение коллектива о действующем руководителе, однако с решением о его отставке пока медлит. Министр ссылается на необходимость дождаться результатов аудита "Украэроруха".
"Проверка продолжается, но я думаю, что результаты проверки буду плохими для руководства", - сказал В.Омелян, отвечая на вопрос журналистов 20 февраля.