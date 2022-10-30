Попри відсутність аварійних відключень Зеленський закликав ощадливо споживати електроенергію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що в країні сьогодні не було аварійних відключень, але дефіцит генерації зберігається, тому ощадливе споживання електрики має тривати, передає УНН.
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“Загалом по країні протягом дня не було аварійних відключень – вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після тих російських ударів, що відбулися протягом тижня. Але дефіцит генерації все ще зберігається, тому вкрай бережливе споживання електрики та стабілізаційні обмеження мають тривати”, – розповів Зеленський.
До того ж Зеленський попередив про уважність на дорогах в темну пору доби. Зокрема про світловідбивні елементи на одязі.
“Будь ласка, у темний час доби будьте особливо уважні на дорогах. Було вже багато звернень, зокрема від Національної поліції, щодо необхідності для пішоходів мати на одязі світловідбивні елементи. Це дуже важливо і для дітей, і для дорослих. Але не менш важливо, щоб сумлінне ставлення було й у водіїв”, — додав Президент.
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