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Попри вакцинацію: наставник "Баварії" заразився коронавірусом

Київ • УНН

 • 16870 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Головний тренер мюнхенського футбольного клубу "Баварія" Юліан Нагельсманн здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК "Баварія".

Попри вакцинацію: наставник "Баварії" заразився коронавірусом

Деталі

34-річний фахівець раніше провів повну вакцинацію, але все одно заразився коронавірусом.

"Баварія" проінформувала, що тренер повернеться у Мюнхен окремо від команди та піде на самоізоляцію.

Цитата

"Незважаючи на повну вакцинацію, 34-річний Нагельсманн, головний тренер ФК "Баварія", здав позитивний результат на COVID-19. Він повертається до Мюнхена окремо від команди і буде самоізолюватись вдома", - сказано у повідомленні клубу.

Доповнення

Наставник "Баварії" був відсутнім під час вчорашнього матчу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" (4:0), а командою керував його асистент Діно Топмеллер. "Баварія" є одним із суперників "Динамо" в Лізі чемпіонів.

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