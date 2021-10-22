Попри вакцинацію: наставник "Баварії" заразився коронавірусом

Деталі

34-річний фахівець раніше провів повну вакцинацію, але все одно заразився коронавірусом.

"Баварія" проінформувала, що тренер повернеться у Мюнхен окремо від команди та піде на самоізоляцію.

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"Незважаючи на повну вакцинацію, 34-річний Нагельсманн, головний тренер ФК "Баварія", здав позитивний результат на COVID-19. Він повертається до Мюнхена окремо від команди і буде самоізолюватись вдома", - сказано у повідомленні клубу.

Доповнення

Наставник "Баварії" був відсутнім під час вчорашнього матчу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" (4:0), а командою керував його асистент Діно Топмеллер. "Баварія" є одним із суперників "Динамо" в Лізі чемпіонів.