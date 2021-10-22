Несмотря на вакцинацию: наставник "Баварии" заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Главный тренер мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Бавария".
Детали
34-летний специалист ранее провел полную вакцинацию, но все равно заразился коронавирусом.
“Бавария” проинформировала, что тренер вернется в Мюнхен отдельно от команды и пойдет на самоизоляцию.
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“Несмотря на полную вакцинацию, 34-летний Нагельсманн, главный тренер ФК „Бавария“, сдал положительный результат на COVID-19. Он возвращается в Мюнхен отдельно от команды и будет самоизолироваться дома”, — говорится в сообщении клуба.
Дополнение
Наставник “Баварии” отсутствовал во время вчерашнего матча Лиги чемпионов против “Бенфики” (4:0), а командой руководил его ассистент Дино Топмеллер. “Бавария” является одним из соперников “Динамо” в Лиге чемпионов.