Попри "техпоразки" Україна піднялася у рейтингу ФІФА

Станом на 26 листопада збірна України продовжує перебувати у топ-25 рейтингу та піднялася на один пункт. Підопічні Андрія Шевченка посідають 23-тю сходинку.

Топ-5 рейтингу ФІФА залишається без змін: Бельгія, Франція, Бразилія, Англія та Португалія.

У топ-50 найбільшого прогресу досягла команда Парагваю (35), яка піднялася на п’ять пунктів, а найбільший регрес у збірної Румунії (44), яка впала відразу на десять сходинок.

Як писав УНН, Україна ініціюватиме зміни у протокол УЄФА “Повернення до гри”.