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Несмотря на "техпоражения" Украина поднялась в рейтинге ФИФА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд, передает УНН.

По состоянию на 26 ноября сборная Украины продолжает находиться в топ-25 рейтинга и поднялась на один пункт. Подопечные Андрея Шевченко занимают 23-ю строчку.

Топ-5 рейтинга ФИФА остается без изменений: Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

В топ-50 наибольшего прогресса достигла команда Парагвая (35), которая поднялась на пять пунктов, а наибольший регресс у сборной Румынии (44), которая упала сразу на десять ступенек.

Как писал УНН, Украина будет инициировать изменения в протокол УЕФА "Возвращение к игре".

Украинские Национальные Новости

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