Несмотря на "техпоражения" Украина поднялась в рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд, передает УНН.
По состоянию на 26 ноября сборная Украины продолжает находиться в топ-25 рейтинга и поднялась на один пункт. Подопечные Андрея Шевченко занимают 23-ю строчку.
Топ-5 рейтинга ФИФА остается без изменений: Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.
В топ-50 наибольшего прогресса достигла команда Парагвая (35), которая поднялась на пять пунктов, а наибольший регресс у сборной Румынии (44), которая упала сразу на десять ступенек.
Как писал УНН, Украина будет инициировать изменения в протокол УЕФА "Возвращение к игре".