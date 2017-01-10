Попри страйки British Airways аеропорт "Бориспіль" працюватиме у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Страйки бортпровідників авіакомпанії British Airways не впливають на авіарейси, які відправлятимуться 10-11 січня з міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі летовища.
"За інформацією від представників британських авіаліній, дані страйки ніяким чином не вплинуть на рейси, які відправляються з аеропорту "Бориспіль", - повідомили в прес-службі аеропорту.
Також у прес-службі додали, що наразі аеропорт працює в штатному режимі, усі рейси відправляються і вилітають за розкладом.
Нагадаємо, у British Airways пообіцяли виконувати рейси у штатному режимі попри страйк бортпровідників.