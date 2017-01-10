Попри страйки British Airways аеропорт "Бориспіль" працюватиме у штатному режимі

"За інформацією від представників британських авіаліній, дані страйки ніяким чином не вплинуть на рейси, які відправляються з аеропорту "Бориспіль", - повідомили в прес-службі аеропорту.

Також у прес-службі додали, що наразі аеропорт працює в штатному режимі, усі рейси відправляються і вилітають за розкладом.

Нагадаємо, у British Airways пообіцяли виконувати рейси у штатному режимі попри страйк бортпровідників.