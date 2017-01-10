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Несмотря на забастовки British Airways аэропорт "Борисполь" будет работать в штатном режиме

Несмотря на забастовки British Airways аэропорт "Борисполь" будет работать в штатном режиме

Киев • УНН

 • 9848 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Забастовки бортпроводников авиакомпании British Airways не влияют на авиарейсы, которые будут отправляться 10-11 января из международного аэропорта "Борисполь". Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе аэропорта.

"По информации от представителей британских авиалиний, данные забастовки никоим образом не повлияют на рейсы, отправляющиеся из аэропорта "Борисполь", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также в пресс-службе добавили, что в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы отправляются и вылетают по расписанию.

Напомним, в British Airways пообещали выполнять рейсы в штатном режиме, несмотря на забастовку бортпроводников.

 

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