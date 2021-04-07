Попри старт на відбір до ЧС-2022: збірна України зберегла місце в рейтингу ФІФА

Деталі

Після трьох березневих поєдинків відбору ЧС-2022, в яких збірна України зіграла з командами Франції (1:1), Фінляндії (1:1) та Казахстану (1:1), вона зберегла позицію й має 1515,85 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а.

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають наступні місця: Нідерланди — 16-е (-2), Австрія — 23-є (0), Північна Македонія — 62-е (+3).

Опоненти "синьо-жовтих" у відбірному турнірі ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Франція — друга (0), Фінляндія — 54-а (+1), Боснія і Герцеговина — 55-а (+1), Казахстан — 124-й (-2).

Доповнення

Лідером генерації є Бельгія (1738,38 балів), за нею йде Франція (1757,3) та Бразилія (1742,65).

Варто нагадати

Україна тричі звела внічию поєдинки відбіркового циклу на чемпіонат світу, який пройде в Катарі у 2022 році.