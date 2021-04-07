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Несмотря на старт на отбор к ЧМ-2022: сборная Украины сохранила место в рейтинге ФИФА

Несмотря на старт на отбор к ЧМ-2022: сборная Украины сохранила место в рейтинге ФИФА

Киев  •  УНН

 • 15678 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. ФИФА опубликовала очередной обновленный рейтинг национальных сборных, в котором Украина заняла 24-е место. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Детали

После трех мартовских поединков отбора ЧМ-2022, в которых сборная Украины сыграла с командами Франции (1:1), Финляндии (1:1) и Казахстана (1:1), она сохранила позицию и имеет 1515,85 баллов. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 16-е (-2), Австрия - 23-е (0), Северная Македония - 62-е (3).

Оппоненты "сине-желтых" в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - 2-я (0), Финляндия - 54-я (1), Босния и Герцеговина - 55-я (1), Казахстан - 124-ый (2).

Дополнение

Лидером генерации является Бельгия (1738,38 баллов), за ней следует Франция (1757,3) и Бразилия (1742,65).

Стоит напомнить

Украина трижды свела вничью поединки отборочного цикла на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Украинские Национальные Новости

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