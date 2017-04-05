Попри "режим тиші" кількість обстрілів на Донбасі збільшилася – А.Лисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Незважаючи на встановлення з 1 квітня режиму "Тиша" в зоні АТО, бойовики збільшили кількість обстрілів, у тому числі із застосуванням мінометів на ключових напрямках. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Андрій Лисенко, передає УНН.
"Незважаючи на запровадження режиму припинення вогню, на лінії бойового зіткнення інтенсивність ворожих обстрілів минулої доби знову зросла. Так всього в районі проведення АТО противник порушив "режим тиші" 54 рази, з них – 4 провів короткотривалі мінометні обстріли ключових районів оборони на донецькому та маріупольському напрямках, а також спровокував бойове зіткнення з українськими захисниками", - заявив він.
Як повідомляв УНН, речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що в зоні АТО 4 квітня серед українських військових не було загиблих, проте п’ятеро бійців ЗСУ отримали поранення.