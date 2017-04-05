Несмотря на "режим тишины" количество обстрелов в Донбассе увеличилось - А.Лысенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59906 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106904 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164351 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120640 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119109 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113924 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105182 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156279 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Несмотря на "режим тишины" количество обстрелов в Донбассе увеличилось - А.Лысенко

Несмотря на "режим тишины" количество обстрелов в Донбассе увеличилось - А.Лысенко

Киев  •  УНН

 • 9633 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Несмотря на установление с 1 апреля режима "Тишина" в зоне АТО, боевики увеличили количество обстрелов, в том числе с применением минометов на ключевых направлениях. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, передает УНН.

"Несмотря на внедрение режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения интенсивность вражеских обстрелов прошедшие сутки снова возросла. Так всего в районе проведения АТО противник нарушил "режим тишины" 54 раза, из них - 4 провел краткосрочные минометные обстрелы ключевых районов обороны на донецком и мариупольском направлениях, а также спровоцировал боестолкновение с украинскими защитниками", - заявил он.

Как сообщал УНН, представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в зоне АТО 4 апреля среди украинских военных не было погибших, однако пятеро бойцов ВСУ получили ранения.

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