Несмотря на "режим тишины" количество обстрелов в Донбассе увеличилось - А.Лысенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Несмотря на установление с 1 апреля режима "Тишина" в зоне АТО, боевики увеличили количество обстрелов, в том числе с применением минометов на ключевых направлениях. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, передает УНН.
"Несмотря на внедрение режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения интенсивность вражеских обстрелов прошедшие сутки снова возросла. Так всего в районе проведения АТО противник нарушил "режим тишины" 54 раза, из них - 4 провел краткосрочные минометные обстрелы ключевых районов обороны на донецком и мариупольском направлениях, а также спровоцировал боестолкновение с украинскими защитниками", - заявил он.
Как сообщал УНН, представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в зоне АТО 4 апреля среди украинских военных не было погибших, однако пятеро бойцов ВСУ получили ранения.