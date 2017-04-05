Несмотря на "режим тишины" количество обстрелов в Донбассе увеличилось - А.Лысенко

"Несмотря на внедрение режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения интенсивность вражеских обстрелов прошедшие сутки снова возросла. Так всего в районе проведения АТО противник нарушил "режим тишины" 54 раза, из них - 4 провел краткосрочные минометные обстрелы ключевых районов обороны на донецком и мариупольском направлениях, а также спровоцировал боестолкновение с украинскими защитниками", - заявил он.

Как сообщал УНН, представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в зоне АТО 4 апреля среди украинских военных не было погибших, однако пятеро бойцов ВСУ получили ранения.