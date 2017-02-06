Попри негоду аеропорт "Бориспіль" працює за розкладом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на ранок у міжнародному аеропорту “Бориспіль” усі рейси виконуються за розкладом. Про це УНН повідомили у прес-службі аеропорту “Бориспіль”.
“Скасування рейсів в аеропорту через несприятливі погодні умови немає. Всі рейси виконуються за розкладом”, — зазначили в прес-службі.
Також зазначимо, прес-служба аеропорту “Київ” у Facebook також повідомила, що аеропорт працює в штатному режимі.
“Аеропорт „Київ“ працює в штатному режимі. Прохання заздалегідь виїжджати до аеропорту і стежити за статусом рейсів на онлайн табло”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, через негоду у Києві в понеділок зранку 6 лютого встановлено спеціальний режим руху громадського транспорту.
Нагадаємо, автомобільні затори у Києві сягнули 10 балів на тлі снігопаду, який розпочався у ніч на понеділок.