Несмотря на непогоду аэропорт "Борисполь" работает по расписанию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на утро в международном аэропорту "Борисполь" все рейсы выполняются по расписанию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".
"Отмена рейсов в аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий нет. Все рейсы выполняются по расписанию ", - отметили в пресс-службе.
Также отметим, пресс-служба аэропорта "Киев" в Facebook также сообщила, что аэропорт работает в штатном режиме.
"Аэропорт" Киев "работает в штатном режиме. Просьба заранее выезжать в аэропорт и следить за статусом рейсов на онлайн табло ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, из-за непогоды в Киеве в понедельник утром 6 февраля установлен специальный режим движения общественного транспорта.
Напомним, автомобильные пробки в Киеве достигли 10 баллов на фоне снегопада, который начался в ночь на понедельник.