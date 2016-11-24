Попри наміри нарощувати власну сировинну базу держава занедбала КП “Кіровгеологія” — експерт

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Казенне підприємство “Кіровгеологія”, яке єдине в країні спеціалізується на геологічному вивченні надр, сьогодні повністю занедбане державою. Кращі науковці і фахівці звідти тікають, техніка не оновлюється, фінансування немає. При цьому все це відбувається на фоні планів і заяв з боку влади нарощувати власний видобуток та сировинну базу. Про це у коментарі УНН зазначив головний геолог “Східного гірничо-збагачувального комбінату” Василь Синьчук.

“Справа у тому, що фінансування „Кіровгеології“ років, мабуть, останніх 10 не було — було, проте ну дуже мале, дуже незначне, направлене виключно на заробітну плату, яку і так там не дуже платили. На розвиток ніяких коштів не було, це точно. Тому і кадри пороз’їжджались по всьому світу. А там дійсно були кадри, бо це була одна із кращих „шкіл уранової геології“ колишнього Радянського Союзу, це точно. Зараз, в принципі, там кадрів не лишилось. Те ж саме сталося із технікою — мається на увазі бурова техніка... Тобто, це все не те, що не розвивалось — воно навіть не підтримувалось і зараз все просто зруйноване, поржавіло, здане на металобрухт.... Фінансування — нуль”, — розповів він.

При цьому, за словами геолога, такий плачевний стан КП “Кіровгеологія” йде у розріз з тими заявами та намірами, які озвучують в уряді, зокрема, щодо нарощення видобутку газу, урану тощо з метою здобуття Україною енергетичної незалежності.

“Це, в тому числі, і вина органу, який регулює роботу КП, тобто — Державна служба із геології і надр. Правда, вона теж не має своїх коштів, бо все фінансує бюджет. Ми повністю йдемо у розріз (планів уряду — ред.) тому що бюджет взагалі не фінансує цю галузь”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, нещодавно КП “Кірогеологія” очолив В.Нельга, який за даними ЗМІ, не має профільної освіти та досвіду роботи у галузі геологія.

З його приходом, за словами головного геолога підприємства, з “Кровгеології” звільняються 5 найбільш фахових та досвідчених науковців.

В.Нельга, за словами О.Фальковича, також привів із собою на роботу “12 радників, які не мають жодного стосунку до геології” та рахуються поза штатом.

Також нагадаємо, за словами науковців, на сьогодні питання збереження професії геолога в Україні постало вкрай гостро.

А штучна спеціальність “Науки про Землю” стала причиною катастрофічного недобору студентів-геологів.