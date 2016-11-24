Несмотря на намерения наращивать собственную сырьевую базу государство запустило КП "Кировгеология" - эксперт

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Казенное предприятие "Кировгеология", которое единственное в стране специализируется на геологическом изучении недр, сегодня полностью заброшено государством. Лучшие ученые и специалисты оттуда бегут, техника не обновляется, финансирования нет. При этом все это происходит на фоне планов и заявлений со стороны властей наращивать собственную добычу и сырьевую базу. Об этом в комментарии УНН сказал главный геолог "Восточного горно-обогатительного комбината" Василий Синьчук.

"Дело в том, что финансирования "Кировгеология" лет, пожалуй, последних 10 не было - было, однако очень малое, очень незначительное, направленное исключительно на заработную плату, которую и так там не очень платили. На развитие никаких средств не было, это точно. Поэтому и кадры разъехались по всему миру. А там действительно были кадры, потому что это была одна из лучших "школ урановой геологии" бывшего Советского Союза, это точно. Сейчас, в принципе, там кадров не осталось. То же самое произошло с техникой - имеется в виду буровая техника... То есть, это все не то что не развивалось - оно даже не поддерживалось и сейчас все просто разрушено, заржавело, сдали на металлолом... Финансирования - ноль", - рассказал он.

При этом, по словам геолога, такое плачевное состояние КП "Кировгеология" идет в разрез с теми заявлениями и намерениями, которые озвучивают в правительстве, в частности, по наращиванию добычи газа, урана и т.д. с целью получения Украиной энергетической независимости.

"Это, в том числе, и вина органа, который регулирует работу КП, то есть - Государственной службы по геологии и недрам. Правда, она тоже не имеет своих средств, поскольку все финансирует бюджет. Мы полностью идем в разрез (с планами правительства - ред.), потому что бюджет вообще не финансирует эту отрасль", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, недавно КП "Кирогеология" возглавил В.Нельга, который по данным СМИ, не имеет профильного образования и опыта работы в области геологии.

С его приходом, по словам главного геолога предприятия, из "Кировгеологии" уволятся 5 самых профессиональных и опытных ученых.

В.Нельга, по словам О.Фальковича, также привел с собой на работу "12 советников, которые не имеют никакого отношения к геологии" и считаются вне штата.

Также напомним, по словам ученых, на сегодняшний день вопрос сохранения профессии геолога в Украине стоит крайне остро.

А искусственная специальность "Науки о Земле" стала причиной катастрофического недобора студентов-геологов.