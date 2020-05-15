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Попри маловодність річок, населення та аграрії будуть забезпечені водою - Держводагентство

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Через загрозу виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок, було прийнято рішення наповнення дніпровських водосховищ у лютому, завдяки чому, незважаючи на маловодність річок, населення та аграрії будуть забезпечені водою. Про це повідомив перший заступник голови Держводагенства Михайло Хорєв, передає УНН із посиланням на пресслужбу Державного водного агентства України.

Попри маловодність річок, населення та аграрії будуть забезпечені водою - Держводагентство

Так, днями Михайло Хорєв взяв участь у засіданні робочої групи з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою у населених пунктах України при Секретаріаті Ради національної безпеки і оборони України.

"Останні роки в Україні були маловодними, й існує ймовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження. Але завдяки правильним управлінським рішенням та вчасному реагуванню…на несприятливі гідрологічні умови, наповнення дніпровських водосховищ для створення стратегічного запасу води було розпочато ще у лютому", - зазначив він.

Зазначається, що каскад дніпровських водосховищ працює в узгодженому режимі і його наповнення складає 94%.

"Тому, українське населення і аграрний сектор будуть забезпечені водними ресурсами", - сказано у повідомленні.

Окрім того, він зазначив, що Держводагентство було змушене застосувати статтю 45 Водного кодексу України щодо пріоритетності використання води для питних і побутових потреб населення у період маловоддя та встановило режими роботи водосховищ з урахуванням обмежень об’ємів води, що пропускаються через турбіни Кременчуцької ГЕС.

"А у разі подальшого ускладнення гідрологічної ситуації та з урахуванням прогнозу водності, для інших об’єктів гідроенергетичного комплексу країни також можливі подальші обмеження умов водокористування", - додається у повідомленні.

Так, Секретар РНБО України Олексій Данілов зазначив, що ймовірність маловоддя вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання.

"До того ж, оптимізація використання наявних водних ресурсів всіма суб’єктами господарювання та забезпечення населення якісною питною водою є питанням безпеки держави в умовах зміни клімату", - повідомив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держводагентстві розповіли, на яких річках спостерігається маловодність.

Данілов звернув увагу на важливості проведення повної інвентаризації джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин для залучення їх до систем водопостачання.

"Серед іншого представники міністерств і відомств, наукових установ, фахівці Апарату РНБО України також обговорили необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою. У результаті наради ухвалене протокольне рішення з рекомендаціями урядові України щодо забезпечення водної безпеки держави у 2020 році", - підсумовується у повідомленні.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні "кліматична зима" так і не настала. У зв’язку із цим, на більшості річок України спостерігається низька водність. 

Прогнозувалося, що на річках буде відсутнє весняне водопілля, через що Державне агентство водних ресурсів вперше могло обмежити права водокористувачів. 

Також повідомлялося, що тепла зима послугувала причиною низької водності річок в Україні.

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