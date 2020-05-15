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Несмотря на маловодность рек, население и аграрии будут обеспечены водой - Госводагентство

Киев • УНН

 • 23260 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Из-за угрозы возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, было принято решение наполнения днепровских водохранилищ в феврале, благодаря чему, несмотря на маловодность рек, население и аграрии будут обеспечены водой. Об этом сообщил первый заместитель главы Госводагенства Михаил Хорев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного водного агентства Украины.

Несмотря на маловодность рек, население и аграрии будут обеспечены водой - Госводагентство

Так, на днях Михаил Хорев принял участие в заседании рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Украины при Секретариате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Последние годы в Украине были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку. Но благодаря правильным управленческим решениям и своевременному реагированию... на неблагоприятные гидрологические условия, наполнение днепровских водохранилищ для создания стратегического запаса воды было начато еще в феврале", - отметил он.

Отмечается, что каскад днепровских водохранилищ работает в согласованном режиме и его наполнение составляет 94%.

"Поэтому, украинское население и аграрный сектор будут обеспечены водными ресурсами", - говорится в сообщении.

Кроме того, он отметил, что Госводагентство было вынуждено применить статью 45 Водного кодекса Украины относительно приоритетности использования воды для питьевых и бытовых нужд населения в период маловодья и установило режим работы водохранилищ с учетом ограничений объемов воды, пропускаемых через турбины Кременчугской ГЭС.

"А в случае дальнейшего осложнения гидрологической ситуации и с учетом прогноза водности, для других объектов гидроэнергетического комплекса страны также возможные дальнейшие ограничения условий водопользования", - добавляется в сообщении.

Так, Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

"К тому же, оптимизация использования имеющихся водных ресурсов всеми субъектами хозяйствования и обеспечения населения качественной питьевой водой является вопросом безопасности государства в условиях изменения климата", - сообщил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Госводагентстве рассказали, на каких реках наблюдается маловодность.

Данилов обратил внимание на важности проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин для привлечения их к системам водоснабжения.

"Среди прочего представители министерств и ведомств, научных учреждений, специалисты Аппарата СНБО Украины также обсудили необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой. В результате совещания принято протокольное решение с рекомендациями правительству Украины по обеспечению водной безопасности государства в 2020 году", - суммируется в сообщении.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине "климатическая зима" так и не наступила. В связи с этим, на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность.

Прогнозировалось, что на реках будет отсутствовать весеннее половодье, из-за чего Государственное агентство водных ресурсов впервые могло ограничить права водопользователей.

Также сообщалось, что теплая зима послужила причиной низкой водности рек в Украине.

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