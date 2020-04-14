Попри коронавірус до Італії морем продовжують прибувати мігранти

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Мігранти та шукачі притулку й надалі намагаються дістатися морем до берегів Італії. Як стало відомо в понеділок, 13 квітня, в провінції Сиракуза на Сицилії змогли зійти на берег 77 осіб, котрі прибули сюди морем. Напередодні місцева влада на півдні Сицилії повідомляла про близько 100 мігрантів, котрі зійшли на берег, пише DW, інформує УНН.