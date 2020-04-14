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Попри коронавірус до Італії морем продовжують прибувати мігранти

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Мігранти та шукачі притулку й надалі намагаються дістатися морем до берегів Італії. Як стало відомо в понеділок, 13 квітня, в провінції Сиракуза на Сицилії змогли зійти на берег 77 осіб, котрі прибули сюди морем. Напередодні місцева влада на півдні Сицилії повідомляла про близько 100 мігрантів, котрі зійшли на берег, пише DW, інформує УНН.

Це відбувається попри оголошене минулого тижня закриття всіх італійських портів, у тому числі й для приватних рятувальних суден, котрі спеціалізуються на порятунку мігрантів у акваторії Середземного моря.

Видання зазначає, що схожа ситуація спостерігається також і на Мальті, де влада так само закрила порти для кораблів. 10 квітня мальтійська служба берегової охорони врятувала на морі 67 мігрантів, судно яких зазнало аварії. Після порятунку їх усіх помістили на карантин.

Тим часом 13 квітня Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex спростувало інформацію про можливу масову загибель шукачів притулку в Середземному морі внаслідок аварії човна. Такі повідомлення поширили деякі рятувальні організації. Згідно з даними прикордонного відомства, його співробітникам вдалося виявити чотири човни з мігрантами. Два з них досягли Сицилії, а два інших перебувають у морській зоні, де відповідальною за порятунок є Мальта, передає інформагенція dpa.

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Крім того, в Середземному морі літак Frontex виявив ще один покинутий човен, котрий без людей дрейфував на хвилях. Однак жодних ознак масової загибелі людей, як-от предметів або тіл загиблих, що дрейфують, там не було. Тож співробітники Frontex запевняють, що цей човен, найімовірніше, було кинуто в морі лівійською службою берегової охорони, після того, як її співробітники врятували мігрантів, котрі на ньому перебували.

Згодом в уряді Мальти також запевнили, що в мальтійських водах не зафіксовано жодної аварії судна з мігрантами.

Напередодні кілька рятувальних організацій повідомили в соціальній мережі Twitter про судна з мігрантами поблизу берегів Мальти, які зазнають лиха на воді.

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