Несмотря на коронавирус в Италию морем продолжают прибывать мигранты

Это происходит несмотря на объявленное на прошлой неделе закрытие всех итальянских портов, в том числе и для частных спасательных судов, специализирующихся на спасении мигрантов в акватории Средиземного моря.

Издание отмечает, что похожая ситуация наблюдается также и на Мальте, где власть так же закрыла порты для кораблей. 10 апреля мальтийская служба береговой охраны спасла на море 67 мигрантов, судно которых потерпело крушение. После спасения их всех поместили на карантин.

Между тем, 13 апреля Европейское агентство по охране внешних границ Frontex опровергло информацию про возможную массовую гибель искателей убежища в Средиземном море в результате аварии лодки. Такие сообщения распространили некоторые спасательные организации. Согласно данным пограничного ведомства, его сотрудникам удалось обнаружить четыре лодки с мигрантами. Два из них достигли Сицилии, а два других находятся в морской зоне, где ответственным за спасение является Мальта, передает информагентство dpa.

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Кроме того, в Средиземном море самолет Frontex обнаружил еще одну заброшенную лодку, которая без людей дрейфовала на волнах. Однако никаких признаков массовой гибели людей, например предметов или тел погибших, дрейфующих то ни было. Поэтому сотрудники Frontex уверяют, что эта лодка, скорее всего, была брошена в море ливийской службой береговой охраны, после того, как ее сотрудники спасли мигрантов, которые в ней находились.

Впоследствии в правительстве Мальты также заверили, что в мальтийских водах не зафиксировано ни одной аварии судна с мигрантами.

Накануне несколько спасательных организаций сообщили в социальной сети Twitter о судах с мигрантами у берегов Мальты, терпящим бедствие на воде.

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